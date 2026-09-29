Какие выпускники могут поступить на госслужбу без конкурса

В Шымкенте прошла встреча со студентами выпускных курсов, посвящённая возможностям трудоустройства на государственную службу и карьерному развитию молодых специалистов.

Мероприятие организовали в рамках проекта «Школа молодого государственного служащего». Будущим выпускникам рассказали о порядке поступления на госслужбу, вакантных должностях и возможностях профессионального роста.

Отдельное внимание уделили трудоустройству выпускников с высокими результатами обучения. Как сообщили организаторы, отдельные категории молодых специалистов могут поступить на государственную службу без прохождения конкурсного отбора.

Студентка Сабина Осербай отметила, что на встрече узнала о возможности подачи документов и трудоустройства в онлайн-формате, а также о требованиях для поступления на госслужбу.

По словам руководителя Департамента Агентства РК по делам государственной службы по Шымкенту Каната Кадырбекова, подобные встречи проводят для ранней профессиональной ориентации студентов, которые после окончания учёбы рассматривают работу в государственных органах.

Он также сообщил, что в рамках сотрудничества с другими регионами молодым специалистам оказывают содействие в трудоустройстве. Ранее трое студентов получили работу в Туркестанской области.

Сегодня в Шымкенте работают около 2,5 тысячи государственных служащих. Около 28% из них — специалисты в возрасте до 30 лет.

Участникам встречи также рассказали о вакансиях ведущих специалистов в местных исполнительных органах районного и сельского уровня.