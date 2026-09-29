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Четыре бесплатных киносеанса проведут для пенсионеров Шымкента

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Редактор Юлия Машковская
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Фото сгенерировано искусственным интеллектом

Ко Дню пожилых людей в Шымкенте для пенсионеров организуют бесплатные киносеансы. Показы пройдут в двух кинотеатрах города.

1 октября пенсионеры Шымкента смогут бесплатно посетить киносеансы, приуроченные ко Дню пожилых людей.

Показы организуют в кинотеатрах, расположенных в торгово-развлекательных центрах «Фиркан-сити» и «Шымкент-плаза».

В кинотеатре «Фиркан-сити» фильмы покажут в зале №4. В 12:00 начнётся показ картины «Көксерек», в 14:30 — фильма «Москва слезам не верит», а в 16:50 — «Ангел в тюбетейке».

В кинотеатре «Шымкент-плаза» в 16:00 в зале №5 пенсионерам бесплатно покажут фильм «Менің атым Қожа».

Как сообщили в пресс-службе акимата Шымкента, бесплатные показы организованы в знак внимания к пожилым жителям города.

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