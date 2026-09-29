Кикбоксеры из Шымкента завоевали пять медалей чемпионата мира

Спортсмены из Шымкента вернулись с молодёжного чемпионата мира по кикбоксингу в Италии с пятью медалями — одной золотой, одной серебряной и тремя бронзовыми.

На железнодорожном вокзале Шымкента встретили спортсменов, вернувшихся с чемпионата мира по кикбоксингу среди молодёжи. Соревнования проходили с 17 по 27 сентября в итальянском городе Джезоло.

Шымкентские спортсмены завоевали на мировом первенстве пять наград — золото, серебро и три бронзовые медали.

Главной победительницей команды стала 17-летняя Сания Назаркасимова. На пути к золотой медали она победила соперниц из Польши, Хорватии и Болгарии.

«Было очень сложно, потому что на чемпионате мира выступают сильнейшие спортсмены. В финале я встретилась с представительницей Болгарии и смогла победить. В этот спорт меня привёл папа, и я ему очень благодарна», — рассказала Сания Назаркасимова.

На вокзале чемпионку встречали родные и близкие. По словам семьи спортсменки, за её выступлениями следили с большим волнением и верили в успешный результат.

Ещё одну награду для Шымкента завоевал Нурмахан Ердаулет — он стал серебряным призёром мирового первенства. Бронзовые медали получили Шахжахон Эшмуратов, Давлат Халитов и Ердаулет Турар. По словам старшего тренера молодёжной сборной Бауржана Артыкбаева, команда долго готовилась к чемпионату, а спортсмены получили важный международный опыт.

«Ребята показали характер и выдержку, достойно выступили. Конечно, всегда хочется большего, но главное — они доказали, что могут бороться на мировом уровне», — отметил тренер.

Встреча спортсменов завершилась поздравлениями, фотографиями с родными и вручением цветов.