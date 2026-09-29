В Туркестанской области впервые провели операции с помощью робота-хирурга

В областной клинической больнице Туркестанской области впервые провели серию операций с использованием демонстрационной версии роботизированной хирургической системы KANGDUO.

Технологию применили сразу по нескольким направлениям хирургии. В частности, специалисты выполнили 12 операций на желчном пузыре и желчевыводящих путях, две нефрэктомии — операции по удалению почки, одну реконструктивную операцию на мочеточнике и две гистерэктомии.

Кроме того, пациенту с раком желудка провели радикальную субтотальную резекцию желудка.

В больнице отмечают, что робот-ассистированные технологии позволяют выполнять сложные хирургические вмешательства с применением современных методов и расширяют возможности высокотехнологичной медицинской помощи в регионе.

Сейчас ведётся работа по приобретению роботизированной хирургической системы для постоянного использования в Областной клинической больнице.

Ожидается, что внедрение оборудования позволит дальше развивать робот-ассистированную хирургию и расширить доступ жителей Туркестанской области к высокотехнологичным операциям.