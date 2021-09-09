С 1 сентября т.г. четыре государственные услуги для этнических казахов, вернувшихся на историческую родину, начали оказывать по принципу «одного заявления».

Услуга «Присвоение или продление статуса кандаса» оказывается совокупно с ещё тремя услугами, необходимыми переселенцам.

Так, после заявления на вышеупомянутую госуслугу, услугополучатель сможет воспользоваться услугами «Включение в региональную квоту приема кандасов и переселенцев», «Выдача разрешения иностранцам и лицам без гражданства на постоянное жительство в Республике Казахстан», а также «Регистрация приема, восстановления и выхода из гражданства Республики Казахстан».

Сроки оказания услуги по принципу «одного заявления»:

– присвоение или продление статуса кандаса – 4 рабочих дня;

– включение в региональную квоту приема кандасов и переселенцев – 14 рабочих дней;

– выдача разрешения иностранцам и лицам без гражданства на постоянное жительство в Республике Казахстан – 45 календарных дней;

– регистрация приема, восстановления и выхода из гражданства Республики Казахстан – 30 рабочих дней.

День приема документов не входит в срок оказания государственной услуги.

В целях получения данной композитной государственной услуги кандасам достаточно представить соответствующие документы согласно единому перечню.