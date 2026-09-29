В Shymkent City построят поликлинику на 500 посещений в смену

В микрорайоне Shymkent City началось строительство новой городской поликлиники. На месте будущего медицинского учреждения заложили памятную капсулу.

Как сообщили в акимате Шымкента, проект реализуется в рамках развития социальной инфраструктуры города. Новая поликлиника будет рассчитана на 500 посещений в смену и сможет обслуживать более 30 тысяч жителей.

В учреждении откроют взрослое и детское отделения, женскую консультацию и центр семейного здоровья. Также предусмотрены отделение экстренного приёма, клинико-диагностическая лаборатория, кабинеты рентгенодиагностики, компьютерной и магнитно-резонансной томографии, маммографии и эндоскопии.

Кроме того, в поликлинике разместят дневной стационар на 20 мест, центр амбулаторной хирургии, отделение реабилитации и кабинет фтизиатра.

Отдельные условия создадут для детей, беременных женщин и молодых матерей. Детские подразделения планируют разместить на одном этаже, предусмотрев отдельные лифты и зоны ожидания. Также будет организована патронажная помощь детям до пяти лет.

На прилегающей территории оборудуют подъездные дороги, парковочные места, пешеходные дорожки, проведут озеленение и создадут зоны отдыха.

В церемонии закладки капсулы принял участие аким Шымкента Габит Сыздыкбеков. В сообщении акимата отмечается, что строительство поликлиники ведётся по поручению Президента в рамках развития медицинской инфраструктуры.

Ожидается, что новый объект повысит доступность первичной медицинской помощи для жителей развивающегося района города.