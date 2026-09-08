Ждать ли снижения цен на квартиры в Казахстане

Рынок недвижимости в Казахстане оказался в неоднозначной ситуации. Покупательская активность снижается, рост цен на жильё замедляется, но аренда продолжает дорожать.

Эксперты отмечают, что рассчитывать на заметное снижение стоимости квартир пока не стоит. На цены давят рост стоимости стройматериалов, работ и налоговая нагрузка.

Дополнительную поддержку рынку могут дать новые ипотечные программы и увеличение финансирования льготного жилья.

На рынке аренды ситуация иная. За первые две недели августа медианная стоимость съёма квартир выросла примерно на 4%. По прогнозам специалистов, традиционного осеннего снижения цен в этом году может не произойти.

До конца года недвижимость, скорее всего, продолжит дорожать, но без резких скачков.

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