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Спортсмены Кентау нацелены на новые международные победы

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Ангелина Подлипаева
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21-летняя Акбота Кыдырали занимается борьбой более десяти лет. Она дважды становилась серебряным призёром чемпионата мира по самбо, выигрывала чемпионаты Казахстана и Азии. Сейчас спортсменка готовится к новым крупным стартам.

Большие надежды тренеры связывают и с Нурханом Жамалханом. Он четырежды становился чемпионом Казахстана, завоевал серебро и бронзу чемпионата мира, а также бронзу чемпионата Азии. Теперь его цель — добиться успеха среди взрослых.

В Кентау активно развивают как массовый, так и профессиональный спорт. В городе регулярно проходят республиканские турниры, а в октябре ко Дню города состоятся соревнования по греко-римской и вольной борьбе.

Смотрите полный сюжет по ссылке.

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