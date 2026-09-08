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На главную Анонс Около 700 молодых людей уклоняются от воинской службы

Около 700 молодых людей уклоняются от воинской службы

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Редактор Юлия Машковская
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Начался осенний призыв на срочную воинскую службу. В этот призыв планируется отправить в армию более 1300 человек. На срочную службу призываются мужчины в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющие права на отсрочку.

Официальное уведомление им направляется через систему 1414. Также повестка может быть доставлена по месту жительства или работы.

По словам Ажимухана Шынтаева, отсрочка может предоставляться по состоянию здоровья, семейным обстоятельствам, для продолжения обучения и по другим причинам. Например, если речь идет о состоянии здоровья, основанием должно быть решение медицинской комиссии. Наличие одного или нескольких детей также является основанием для освобождения от срочной службы.

Призывная кампания продлится до конца года.

В отношении граждан, которые умышленно уклоняются от призыва, сначала выносится предупреждение. Если оно игнорируется, призывника могут принудительно доставить в воинскую часть. Для этого привлекаются не только военнослужащие, но и сотрудники полиции. В Шымкенте количество граждан, уклоняющихся от призыва, составляет около 700 человек.

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