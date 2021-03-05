В праздничные и выходные дни в преддверии Международного женского дня 8 марта действуют все ограничительные меры согласно Постановлению Главного государственного санитарного врача РК и Главных государственных санитарных врачей территорий.
Призываем население страны помнить о важных правилах, которые защитят вас, ваших близких и окружающих от коронавирусной инфекции:
не посещать места массового скопления людей;
не проводить и не посещать коллективные мероприятия;
не допускать переохлаждения организма;
соблюдать социальную дистанцию в общественных местах;
соблюдать масочный режим;
как можно чаще мыть руки с мылом или обрабатывать их антисептиком;
при появлении температуры или признаков недомогания — немедленно обратиться за медицинской помощью;
регулярно проветривать помещения;
ежедневно проводить дома влажную уборку.
Кроме того, нельзя забывать и об опасности пищевых отравлений и острых кишечных инфекций после обильных застолий.