В праздничные и выходные дни в преддверии Международного женского дня 8 марта действуют все ограничительные меры согласно Постановлению Главного государственного санитарного врача РК и Главных государственных санитарных врачей территорий.

Призываем население страны помнить о важных правилах, которые защитят вас, ваших близких и окружающих от коронавирусной инфекции:

не посещать места массового скопления людей;

не проводить и не посещать коллективные мероприятия;

не допускать переохлаждения организма;

соблюдать социальную дистанцию в общественных местах;

соблюдать масочный режим;

как можно чаще мыть руки с мылом или обрабатывать их антисептиком;

при появлении температуры или признаков недомогания — немедленно обратиться за медицинской помощью;

регулярно проветривать помещения;

ежедневно проводить дома влажную уборку.

Кроме того, нельзя забывать и об опасности пищевых отравлений и острых кишечных инфекций после обильных застолий.