Главный государственный санитарный врач Шымкента Абдиманап Тулебаев в постановлении №15 от 15 мая 2021 года ПОСТАНОВИЛ: Продлить режим карантина и ограничительные меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в городе Шымкенте с 16 мая 2021 года до стабилизации эпидемиологической ситуации.

Жителям и гостям города Шымкент:

запретить проведение мероприятий, связанных с массовым скоплением людей (поминки, дни рождения, юбилеи, проводы, «кудалык», той, «беташар» и др.);

ограничить передвижение по городу лиц старше 65 лет;

при посещении общественных мест (в т.ч. при поездках в городском общественном транспорте) и объектов, деятельность которых разрешена, а также при нахождении в общественных местах на открытом воздухе (за исключением детей до 5 лет и при занятии спортом на открытом воздухе) строго соблюдать требования по ношению масок, соблюдению социальной дистанции и использованию антисептиков.

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В Постановлении №15 от 15.05.2021 года акцент сделан на запрете работы банкетных залов, школьных столовых, запрете на проведение поминок, тоев, дней рождений, юбилеев, проводов, «кудалык», «беташар» и других торжественных, памятных мероприятий в объектах общественного питания и других местах.