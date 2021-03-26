В Шымкенте 25 марта зарегистрировано 35 случаев заражения COVID-19 из них с симптомами – 23, без симптомов – 12, в том числе заболевших детей до 18 лет — 4 случая, и пневмонии с признаками COVID-19 (U07.2) зарегистрировано 2 случая.

Выздоровевших за сутки — 31.

С 01.01.2021г. по 25.03.2021г. зарегистрировано всего 1114 случаев COVID-19 (614 симптомные, 500 бессимптомные), в том числе заболевших детей до 18 лет составило — 195 случаев.

С 01.01.2021г. по 25.03.2021г. зарегистрировано 182 случая пневмонии с признаками COVID-19 (U07.2), из них детей до 18 лет не зарегистрировано.

С целью своевременного выявления больных и недопущения распространения заболевания проведено за сутки 1588 исследований, из них положительных – 35.

В очагах, где регистрируются случаи коронавирусной инфекции COVID-19 и пневмонии, проводятся противоэпидемические мероприятия.