Центр занятости населения города Шымкент объявляет о начале приема документов на безвозвратный государственный грант.

В связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией подача заявки на грант в этом году будет осуществляться в онлайн формате, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкента.

Документы граждан будут приниматься по адресу в сети Telegram @enbekshymkentBot 26 марта 2021 года с 09.00 утра до 19.00 вечера.

Образец видеоролика по подаче документов загружен в социальных сетях городского центра занятости населения на страницах в Instagram zhumispen.kamtu и в Facebook «Шымкент жұмыспен қамту орталығы».

Принять участие в государственном гранте могут следующие категории граждан:

📌Безработные граждане, получившие специальный сертификат, пройдя курсы по основам предпринимательства и краткосрочное профессиональное обучение по проекту «Бизнес бастау» и осуществляющие единый совокупный платеж;

📌члены малообеспеченных многодетных семей, получающие адресную социальную помощь;

📌кандасы и переселенцы. Для данной категории граждан (в соответствии с положением) не требуется прохождение основ предпринимательства или краткосрочного профессионального обучения по проекту «Бастау бизнес».

Для подачи заявки на грант требуются следующие документы:

1. заявление;

2. удостоверение личности, а для соплеменников — удостоверение кандаса;

3. Бизнес план;

4. Сертификат (документ о прохождении курса обучения основам предпринимательства по проекту «Бастау бизнес» или завершении 3-х месячного обучения в рамках I направления программы «Еңбек»).