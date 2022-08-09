Гранты на развитие бизнеса выдадут начинающим предпринимателям Шымкента

Предприниматели южного мегаполиса смогут стать обладателями государственного гранта в размере 400 МРП.

Прием заявок начался вчера, 8 августа и продлится до 19 числа этого месяца. Государственный грант позволит начинающим предпринимателям реализовать свой бизнес-потенциал, наладить и развивать производство.

Кто может принять участие в программе?

— зарегистрированные безработные;

— плательщики единого совокупного платежа, не достигшие 29 лет, зарегистрированные в качестве индивидуального предпринимателя менее трех лет;

При этом претендент должен быть из одной из следующих социальных категорий:

— лица с инвалидностью, не имеющие противопоказаний к труду;

— люди с действующим статусом «кандас»;

— межрегиональные переселенцы

— получатели адресной социальной помощи, получатели пособия многодетным семьям и (или) его супругу (супруге);

— лицо, воспитывающее ребенка с инвалидностью (супруг / супруга);

— получатели пособия по потере кормильца;

— молодежь (до 29 лет).

Кроме того, претендент должен иметь сертификат об обучении основам предпринимательства по проекту «Бастау Бизнес» на срок не более трех лет.

Как подать заявку на получение гранта?

Заявки принимаются в режиме онлайн через портал «Business.enbek.kz». Для участия претендент может зарегистрироваться и подать заявку на портале посредством электронной цифровой подписи (ЭЦП).

Регистрация на портале;

пройти проверку на соответствие условиям получения гранта;

скачайте указанный на портале образец бизнес-плана, заполните его и внесите на портал (самостоятельно);

заполнить форму заявления и подписать ключом ЭЦП.

Примечание: заявки на портале принимаются с 8 по 19 августа, только в рабочие дни.

При отсутствии доступа к интернету или компьютеру можно подать заявку в зонах самообслуживания центров занятости населения.

По вопросам занятости, проекта «Бизнес бастау» или получения государственного гранта обращайтесь по контактным телефонам отделений городского центра занятости населения.

Центр занятости по Абайскому району:

8707 453 08 03

Центр занятости по Енбекшинскому району:

8775 299 66 20

Центр занятости по Аль-Фарабийскому району:

8702 934 80 41 (Whats app)

Центр занятости по Каратаускому району:

8705 287 60 44.

Время работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 19.00 (обеденный перерыв с 13.00 до 15.00).