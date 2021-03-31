В Шымкенте продолжает работу комиссия по определению обладателей безвозвратных государственных грантов в рамках второго направления госпрограммы «Енбек».

По данным городского центра занятости, обрабатываются 8 с половиной тысяч заявок. Среди них будут отобраны всего 600 обладателей грантов.

Наш сегодняшний герой — победитель безвозвратного госгранта -2020 в направлении «Логопед-дефектолог» Сана Мамырова.

К нее есть всё необходимое для занятий с особыми детьми. Оборудовать кабинет по всем правилам дефектологу-логопеду Сане Мамыровой удалось благодаря безвозвратному государственному гранту. На открытие своего дела она безвозмездно получила чуть больше пятисот тысяч тенге.

Сана Мамырова, дефектолог-логопед: «Спасибо за возможность осуществить мечту. В прошлом году обучалась на курсах «Бастау бизнес», выиграла безвозвратный государственный грант и арендовала в клинике кабинет. Оборудовала всем необходимым. С детками проводим занятия. Результаты воодушевляют, приятно слышать от родителей благодарности».

На прием к специалисту маленькая Сафина приходит не первый раз. Ее мама замечает, что девочка проявляет интерес к занятиям. Дефектолог помогает ребенку высказывать мысли, учит правильно воспринимать окружающие предметы, корректирует поведение.

В прошлом году заявки на поддержку предпринимательства подали 7 тысяч шымкентцев. Из них 4 тысячи 828 горожан стали обладателями безвозвратного гранта. 74 получили кредит на развитие бизнеса. Немало желающих получить деньги от государства оказалось и в этом году.

Майя АЛИБЖАНОВА, представитель центра занятости г. Шымкента: «В текущем году 26 марта мы онлайн принимали заявки. Поступило 8 с половиной заявок на получение безвозвратного государственного гранта. Сейчас документы обрабатываются, затем их рассмотрит комиссия. Грант получат 600 граждан».

Имена победителей, на присуждение гранта, будут известны в первой декаде апреля. Сумма гранта в этом году составило 583 400 — это 200 МРП (1 МРП равен в этом году 2917 тенге). С правилами государственной поддержки на развитие бизнеса можно ознакомиться на сайте Енбек.кз.