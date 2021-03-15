В Шымкенте в преддверии праздника Наурыз открылась традиционная национальная школа искусств «Каратау».

В торжественном мероприятии приняли участие аким города Мурат Айтенов и представители интеллигенции.

Основная цель традиционной национальной школы искусств — системная работа по развитию самобытного искусства и культуры страны, всестороннее возрождение различных сфер традиционного искусства и популяризация его среди молодежи.

Принявший участие в открытии школы аким города ознакомился с кабинетами кобыза, айтыса, шертпе кюй.

— Народное традиционное искусство — это наше культурное наследие. Через национальное искусство мы можем привить подрастающему поколению казахские традиции и быт. Один из способов сохранения национального искусства наших предков — обучать этому молодежь. Сегодня мы находимся в середине двух историй. Мы верим, что данная школа воспитает таких поэтов, как Майлыкожа, Мадели, кюйши как Сугир и Толеген, айтыскеров как Таушен и Асельхан. Так, руководство данной школы я хочу передать профессионалу своего дела, поэту-айтыскеру, обладателю государственной молодежной премии «Дарын» Биржан Байтуову. Это большая ответственность. Хочу пожелать, чтобы выпускники данной школы возродили искусство, перенесли его в новую эпоху и на весь мир прославили имя не только Шымкента, но и всего казахского народа, — сказал Мурат Айтенов.

Данное учреждение первоначально планировалось для музыкальной школы, но затем по поручению акима города была преобразована в традиционную национальную школу искусств. Школа работает по 10 направлениям. В частности, поэтическое искусство — айтыс, поэзия; певческое искусство — традиционное пение, жыр-терме; искусство исполнения кюев — домбра, кобыз, жетыген; ораторское искусство – художественное слово, лидерство; актерское искусство — язык сцены, кино и театр; танцевальное искусство — национальное, классическое; ремесло – дерево, кожа, текстиль, шитье; изобразительное искусство — живопись, графика; композиция, вокал — эстрада, классика, фортепиано, сольфеджио; мультипликация – анимация, кино, ролик.

Традиционная национальная школа искусств «Каратау» находится в городе Шымкент по адресу улица Бекет батыра, 5. Здесь принимаются детей и подростков школьного возраста (от 6 до 17 лет). Кружки — платные. Выпускникам школы выдаются специальные удостоверения.

В ходе мероприятия аким города принял участие в обряде «Тұсау кесу» и оставил запись в тетради пожеланий.

Контактные номера: 87711528302, 87087476989

@qaratau_mektebi