Рано утром 8 марта 2021 года в 07.00 минут от службы «102» поступило сообщение о том, что по проспекту Республики Аль-Фарабийского района г.Шымкент с крыши 5 этажа многоквартирного дома неизвестная женщина хочет спрыгнуть (предположительно попытка суицида).

На место происшествия были направлены пожарные и спасатели ДЧС г.Шымкент. Прибывшие на место происшествия пожарные и спасатели, разделились на две группы. Одна группа поднялась по эвакуационной (пожарной) лестнице дома, другая, оперативно взобравшись на крышу, вела переговоры с гражданкой 1988 г.р. Благодаря оперативным действиям пожарных и спасателей удалось предотвратить несчастный случай. Спасатели через лестничный марш спустили вниз женщину и передали сотрудникам полиции. Расследование обстоятельств происшествия будут вести сотрудники полиции Аль-Фарабийского РУП, сообщает Группа по связям с общественностью ДЧС г.Шымкент.

На месте работали 6 человек и 2 единицы техники ГУ «СП и АСР», спасательное подразделение оперативно-спасательного отряда, 1 бригада филиала Центра медицины.