20 марта в 12:30 в Туркестане произойдет событие, которого так долго ждали жители областного центра, – открытие филиала крупнейшей в стране торговой сети Магнум.

Съемочная группа ТК «Отырар» побывала в магазине и узнала, какие сюрпризы приготовила компания для всех туркестанцев.

Жители Туркестана давно просили акимат и руководство компании Магнум об открытии супермаркета этой торговой сети в их городе. Главные ожидания – приятные цены, хороший сервис и широкий ассортимент товаров.

Магнум – лидер современного продуктового ретейла в Казахстане, это стопроцентно казахстанская компания, при этом порядка 50 процентов всех продаваемых в ней товаров – отечественного производства.

Современный ретейл – это удобные супермаркеты, где круглый год обеспечены комфортные условия, как для покупателей, так и для надлежащего хранения товаров. Это гарантии качества, ведь любой товар может попасть на прилавки только после прохождения сертификации. Кроме того, это — возможность для государства контролировать цены на социально-значимые товары, чего невозможно добиться на рынке.

Рассказывает Пердегуль Оспанова, директор филиала компании Magnum в Туркестане:

-Девиз нашей компании: «Быстрый, честный, надежный!». Мы делаем все, чтобы каждый наш любимый покупатель остался доволен сервисом и покупками. Ассортимент в нашем первом в Туркестане супермаркете составит около 12 тысяч наименований товаров и каждый день около тысячи из них будут продаваться с хорошими скидками. Кроме того, Магнум регулярно проводит акции с ценными призами, от бытовой техники и смартфонов до автомобилей.

Первый Магнум в Туркестане открывается в формате MagnumSuper – концепцию для торговой сети разрабатывали специалисты из Голландии. В ней соединены лучшие достижения европейских ретейлеров для наибольшего комфорта покупателей, есть даже магнум-кафе, где можно отдохнуть от процесса покупок и перекусить.

MagnumSuper в ТРЦ «Khanshaiym plaza»на проспекте Саттарханова, 33А, будет работать ежедневно с 9 до 23 часов.

А для клиентов мобильного приложения MagnumClub – собственной программы лояльности компании, в которая насчитывает миллион казахстанцев, предусмотрены бонусы с покупок и розыгрыши призов.