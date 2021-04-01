На территории города работают 22 мобильные группы по мониторингу соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.

На сегодняшний день они работают в усиленном режиме. Так, 1 апреля мобильная группа провела проверку 356 объектов. В результате, в 17 объектах выявлены нарушения требований карантинного режима, составлены административные протоколы (337 объектов предпринимательства, 19 частных объектов).

Кроме того, на 1 апреля в городе зарегистрировано 96 случаев заражения КВИ (симптомные — 60, бессимптомные — 36). 60 человек госпитализированы в инфекционный стационар, 36 человек взяты на домашний карантин.

В настоящее время в специализированных инфекционных стационарах имеется 1380 коек (городской инфекционный центр — 560, клиника Атамекен — 500, ТОО «14 емдеу орталығы» — 320 коек), наполняемость коек составляет 22%, свободны 1067 коек.

За прошедшие сутки проведены 2 329 ПЦР-тестов.

Вниманию жителей!

Призываем соблюдать карантинные требования и соблюдать меры безопасности. Помните, что ваше здоровье — это здоровье страны.