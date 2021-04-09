Шымкент может войти в красную зону на следующей неделе.

Об этом рассказали санитарные врачи.

По их словам, число инфицированных растет день ото дня. Только за вчерашний день вирус выявили у 81 человека.

Шымкент — в шаге от критической отметки. За сутки 8 апреля — 81 новый случай заражения. Днем ранее тест показал положительный результат у 73 шымкентцев. А 9 апреля зарегистрированы еще 72 случая.

В ближайшие дни санврачи будут внимательно следить за ситуацией. Если эпидобстановка ухудшится, Шымкент окажется в «красной» зоне.

С начала года вирус подтвердился у 1800 шымкентцев, 193 из них — школьники. Сегодня на карантин закрыты 62 городские школы.

Из заболевших в общем около 60% симптомные. Среди школьников 67 учащихся получали образование в оффлайн режиме — в школах, 126 — обучались онлайн.

Санврачи говорят, что шымкентцы расслабились, посчитав, что опасная фаза уже позади. Горожане перестали соблюдать медицинские правила и предписания. Но COVID-19 по-прежнему представляет серьезную угрозу. Поэтому в Шымкенте усилили карантинные меры: С 12 апреля в городе вводят запрет на поминки и ауыз ашар — разговение во время Оразы. Закроются с понедельника цирки и игровые площадки в закрытых помещениях. Религиозным объектам разрешено работать без коллективного богослужения.

Перевести не менее 50% офисных сотрудников на дистанционный режим работы. Бани и сауны — с заполняемость не более 50%. Организацию работы в обычном режиме объектов культуры, театров, концертных залов — заполняемость не более 20%, и не больше ста человек, с регистрацией на портале «InfoKazakhstan.kz». Соблюдение масочного режима и социальной дистанции — это необходимость.

Не исключено, что в Шымкент добрался штамм ковида с мутацией — предположительно, британский! Несколько образцов коронавируса изучают в алматинском центре вакцинологии. К слову, с мутацией ученые связывают повторные пики заражений и ухудшение эпидемиологической ситуации в разных странах мира.

Важно: При заражении новым штаммом коронавируса, который обычно называют «британским», у заболевших более выражены такие симптомы, как кашель, сильная усталость, боль в горле и мышцах. При этом потеря вкуса и обоняния наблюдается реже, чем у «китайского» варианта.

Какие еще симптомы могут возникнуть у заболевшего человека:

Резкая слабость, которая не характерна даже при повышенной утомляемости. Увеличение температуры тела. Причем у заболевшего может быть как резко возникший жар, когда отметка на термометре может достигать в 39°С , так и субфебрильные показатели, которые колеблются в пределах 37-37,5°С. Человек может почувствовать резкую головную боль, которая будет достаточно длительной. Может возникнуть отечность слизистой оболочки носа. Также на этих поверхностях возникает несущественное першение. Иногда формируются поражения дыхательных путей, которым может предшествовать кашель. Правда, стоит обращать внимание и на тот факт, что воспалительные процессы в легких могут возникнуть и без ярко выраженных внешних признаков и симптомов.