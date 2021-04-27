Двухлетняя девочка выпала накануне с балкона двухэтажного дома. ЧП произошло по улице Хлопзавода.

Многодетная мать не может сдержать слез. Говорит, отлучилась буквально на час — оформить документы на выдачу соцвыплат. В это время младшая дочь Шахзода выпала с балкона второго этажа.

«Я буквально на час отлучилась, и мне муж позвонил, сказали, что ему соседи позвонили и сказали что дочка упала, я на том же такси вернулась. Мне даже посмотреть не дали, я с ней поехала в больницу. У меня старший сын был дома 7 лет, я буквально на час отлучилась сказала ему присмотреть, соседку предупредила, что я буквально на час отлучусь, присмотри, она хорошо, я никогда детей без присмотра не оставляла», — уверяет Ирада ЕСКАРАЕВА, мама девочки.

После томографии стало очевидно — требуется немедленное хирургическое вмешательство. Ребенка прооперировали в детской областной больнице.

«В экстренном порядке была проведена трепанация черепа. В данный момент состояние ребенка пока не стабильное, до сих пор тяжелое до сих пор в коме, проводятся все необходимые мероприятия», — говорит Тимур БЕГМАНОВ, заведующий отделением детской нейрохирургии.

Мама девочки просит шымкентцев не осуждать её, а помочь — как морально, так и материально. На восстановление после операции девочке потребуется не мало средств. На попечении женщины еще трое детей, старшему из которых 7 лет. Семья живет на съемной квартире, мама — безработная, как уверяет мама маленькой Шахзоды, и оформить АСП.

По словам сотрудников департамента по чрезвычайным ситуациям, и года не прошло, чтобы дети не падали из окон многоэтажек. Двое детей в Шымкенте насмерть разбились, выпав из окна в 2019-ом. Один ребенок погиб в прошлом году.

Ужасающая статистика не может не волноват. Чтобы предотвратить несчастные случаи, следователи советуют родителям находиться со своими детьми как можно больше. А спасатели — потратить небольшие деньги и сделать окна безопасными.