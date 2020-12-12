ЧП произошло 22 декабря примерно в 21:30.

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Ребёнок, 2008 года рождения, выпал на улицу из окна квартиры на восьмом этаже в микрорайоне Шымсити, выжил, но находится в тяжелом состоянии в городской детской больнице в микрорайоне Асар. Врачи делают все возможное, но не дают пока никаких прогнозов.



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Где в момент трагедии были родители и кто был рядом с ребенком, когда тот выпал из окна многоэтажного дома, предстоит выяснить правоохранителям. В департаменте полиции происшествие пока не комментируют.

По словам соседей, ни отца, ни матери этим вечером в квартире не было. За несовершеннолетней девочкой (а очевидцы инцидента утверждают, что это была именно школьница), якобы, присматривал кто-то из родственников мамы пострадавшего ребёнка. Однако официального подтверждения этой информации нет.