12 апреля 1961 года Юрий Гагарин открыл новую эпоху – эпоху освоения человечеством ранее неизведанных и поражающих своими масштабами космических просторов.

Сегодня легендарному полету человека в космос 60 лет! Это было одним из главных событий XX века. Предлагаем вспомнить о нем.

К СЛОВУ…

Однажды космонавта Валентина Лебедева спросили: «В чем подвиг Гагарина?» Он ответил: «Вы видели 10-этажный дом? Представьте, что все это горючее. А наверху сидит человек в маленьком железном шарике. Внизу поджигают горючее со словами: «Юра, ты обязательно вернешься, мы все посчитали!»

Не выше 170 см!

Все 20 претендентов на роль первого космонавта не являлись летчиками-асами. И в этом не было необходимости – их отбирали по другим параметрам.

Сергею Королеву, главному конструктору корабля-спутника «Восток-1» и пионеру практической космонавтики, требовался летчик до тридцати лет, весом до семидесяти двух килограммов и ростом до ста семидесяти сантиметров, имеющий великолепное психофизическое здоровье.

Такие требования были продиктованы сложностью космических полетов и конструкцией кабины модуля «Восток-1» – в ней помещался только один человек с определенными данными. Плюс ко всему было необходимо, чтобы космонавт был настоящим коммунистом, а не беспартийным.

Сергей Королев хотел как можно быстрее запустить в космическое пространство свой аппарат, поскольку имелась информация, что Штаты планируют осуществить нечто аналогичное уже во второй половине апреля 1961 года. Сначала из 20 претендентов выбрали 6, а окончательное решение, кто именно должен лететь, приняли на одном из заседаний госкомиссии – была одобрена кандидатура Юрия Гагарина (дублером назначили Германа Титова). Датой запуска «Восток-1» было выбрано 12 апреля.

Старт

«Восток-1», пилотируемый Юрием Гагариным, стартовал с Байконура 12 апреля 1961 года в 09:07 (время московское). Руководителем старта был ракетный инженер Анатолий Кириллов, который давал команды по стадиям пуска ракеты и осуществлял контроль за их выполнением, следя за ситуацией из командной рубки.

Как только ракета-носитель начала подъем, Гагарин сказал свое знаменитое: «Поехали!». Ракета-носитель исполнила свои функции без каких-либо проблем. Лишь на заключительной стадии не сработала система, отвечающая за отключение двигателей третьей ступени. Двигатели выключились лишь после того, как сработал дублирующий механизм. К этому моменту корабль-спутник уже находился на сто километров выше запланированной орбиты.

Земля в иллюминаторе

Гагарин, будучи на орбите, в окно иллюминатора смотрел на Землю с горами, океанами и реками, видел облака и атмосферу из черноты космоса, Солнце и далекие звезды. Ему понравился открывшийся вид нашей планеты. Он даже призвал людей хранить эту красоту, а не разрушать ее. Больше всего космонавта впечатлила линия горизонта – она отделяла земной шар от очень черного неба.

Во время полета Гагарин провел несколько экспериментов: поел, выпил воду, сделал пару записей простым карандашом. В какой-то момент он отпустил карандаш, и тот сразу же начал уплывать от него. Юрий пришел к выводу, что подобные вещи в невесомости следует фиксировать.

До полета оставалось загадкой, как психика человека может отреагировать на условия космоса, поэтому внутри корабля была реализована особая защита от умопомешательства пилота. Чтобы управлять кораблем, Гагарин должен был перейти на ручное управление. А для этого ему необходимо было открыть конверт с одним листочком, на котором была записана математическая задача. Только решив ее, можно было узнать код доступа к панели управления.

В целом полет прошел спокойно, серьезных нештатных ситуаций не случилось. Длительность полета составила 108 минут, за это время корабль-спутник сделал один-единственный оборот вокруг земного шара.

Но при возвращении на Землю во время посадки тормозная система немного подвела и произошло небольшое отклонение от курса.

На высоте семи километров в полном соответствии с планом Гагарин осуществил катапультирование, после чего модуль и космонавт в скафандре стали спускаться вниз на двух разных парашютах. Регулируя парашютные стропы, космонавт смог избежать попадания в прохладные воды Волги и приземлился на берегу.

Приземление

Из-за сбоя в системе торможения спускаемый аппарат с Гагариным приземлился не в запланированной области в 110 км от Сталинграда, а в Саратовской области, неподалеку от Энгельса, в районе сел Смеловка и Подгорное. Гагарина после приземления случайно встретили жена лесничего Анихайят Тахтарова и ее внучка Румия, которые просто прогуливались в этих местах. Затем в районе приземления появились военные, они доставили пилота-космонавта в военную часть. Здесь он вышел на связь с командованием и сообщил, что поставленная перед ним задача выполнена.

К слову, на месте посадки Гагарину была вручена его первая награда – медаль «За освоение целинных земель».

Как только о приземлении космонавта стало известно Хрущеву, он позвонил министру обороны Малиновскому и попросил о том, чтобы Гагарину как можно быстрее было присвоено звание майора. И, кстати, в сообщениях ТАСС от 12 апреля фигурировал уже майор Юрии Гагарин. А вот сам космонавт узнал о своем новом звании лишь после возвращения. А чуть позднее ему присвоили звание Героя Советского Союза.

Встреча

Изначально не планировалось никаких празднеств, связанных с появлением Гагарина в Москве. Но внезапно планы переменились. На самолете Ил-18 космонавт прибыл в столичный аэропорт Внуково, где его уже ожидала восторженная толпа, представители СМИ, первые лица советского государства. Далее Гагарина повозили по главным улицам Москвы в автомобиле ЗИЛ с открытым верхом. Юрий ехал стоя и приветствовал тех, кто пришел его встречать. Со всех сторон звучали поздравления, многие принесли с собой плакаты. Какой-то мужчина даже пробрался сквозь выставленное оцепление и передал Гагарину цветы.

Потом на Красной площади космонавт, пройдя по красной ковровой дорожке, доложил об успешном полете Никите Хрущеву. Некоторые люди, смотревшие эту кинохронику, обратили внимание на развязанный шнурок на Гагаринском ботинке. Эта забавная деталь сделала космонавта еще более любимым в народе.

После этого космического полета Юрий стал знаменитостью планетарного масштаба. По приглашениям первых лиц других государств он посетил приблизительно три десятка стран. Много было поездок и по территории Советского Союза.

В Ташкенте

В том же 1961 году в рамках 17-дневного турне по странам Востока Гагарин незапланированно посетил Узбекистан.

В дневнике генерал-лейтенанта Николая Каманина, сопровождавшего космонавта, появилась запись: «Ровно в 8:00 произвели взлет с кабульского аэродрома и взяли курс на Ташкент. Командир самолета доложил: «В Ташкенте слабый дождь, видимость 1200 метров»… В 10:00 сели в Ташкенте и прямо с аэродрома отправились на дачу Шарафа Рашидова, очень хорошо там пообедали и к 16 часам поехали в театр Алишера Навои. Театр был окружен многотысячной толпой людей, и сотню метров до подъезда в театр мы пробивались на машинах минут пятнадцать. Милиции было много, но народ смял милицейские цепи и очень плотно окружил машины. Театр был также переполнен. Митинг открыл первый секретарь горкома Муртазаев… После митинга был ужин у Рашидова, а в 19:35 мы уже взлетели. Ташкент ночью с воздуха очень красив, как сказал Гагарин, он немного напоминает Рио-де-Жанейро. Итак, идем на Москву. Кончается наше утомительное 17-дневное путешествие по Индии, Цейлону и Афганистану…»

История любви

Молоденькая Валя Горячева и курсант Оренбургского летного училища Юра Гагарин познакомились на танцах. После двух лет дружеского общения Гагарин признался Валентине в своих чувствах, а спустя еще два года пара расписалась. По окончании училища Гагарин отправился служить на север, в город Заполярный Мурманской области. Там в 1959 году у супругов родилась первая дочь Елена. В том же году, узнав о наборе в космонавты, Гагарин решил попробовать свои силы в пока еще неизвестном для него деле. Многочисленные испытания и серьезная конкуренция (около 3 тысяч летчиков претендовали на места в группе) не остановили и не испугали его.

Весной 1960 года Юрий Гагарин был принят в отряд советских космонавтов. Вместе с семьей он поселился в Звездном городке неподалеку от Москвы и начал первые тренировки для полетов. Валентина Ивановна, получившая медицинское образование, устроилась на работу лаборантом-биохимиком в Центр управления полетами.

За месяц до первого полета человека в космос в семействе Гагариных родилась вторая дочь Галина.

Валентина Ивановна не была посвящена в детали космических операций, не знала она, и когда именно состоится полет. 12 апреля 1961 года началось для женщины, как обычно, пока она не услышала крик соседки: «Валюша, включай радио! Юра в космосе!»

Этот день навсегда изменил быт Гагариных: от спокойной и размеренной жизни не осталось и следа. Валентина Ивановна вместе с мужем стойко проходила испытание славой. Как супруга первого космонавта, она сопровождала Юрия Алексеевича на деловых встречах и приемах, ездила с ним за рубеж.

Счастливые родители, радостные дети, дом, полный веселого смеха – всего этого не стало в один момент… Гагарин словно предчувствовал, что небо когда-то откажется его отпустить, и поэтому еще перед полетом в космос оставил жене прощальное письмо. Прочитала она его уже после гибели Юрия.

Юрий Гагарин (из письма жене): «Если что случится, то прошу вас и в первую очередь тебя, Валюша, не убиваться с горя. Ведь жизнь есть жизнь и никто не гарантирован, что его завтра не задавит машина. Береги, пожалуйста, наших девочек, люби их, как люблю я. Вырасти из них, пожалуйста, не белоручек, не маменькиных дочек, а настоящих людей, которым ухабы жизни были бы не страшны. Ну а свою личную жизнь устраивай, как подскажет тебе совесть, как посчитаешь нужным. Никаких обязательств я на тебя не накладываю, да и не вправе это делать».

Валентина Ивановна очень тяжело переживала смерть мужа. В столицу она не поехала, а осталась с детьми в Звездном городке. Она отгородилась от окружающих и перестала давать интервью, защищая себя и дочерей от ненужного внимания.

Спустя 12 лет после трагедии в память о покойном муже Валентина Ивановна выпустила книгу «108 минут и вся жизнь».

Дочери Гагарина, как он и мечтал, стали уважаемыми людьми. Старшая Елена занимает пост генерального директора Государственного историко-культурного музея-заповедника «Московский Кремль», а младшая Галина – завкафедрой региональной и национальной экономики РЭУ им. Плеханова. Каждая из них имеет уже взрослых детей.

…Умерла Валентина Гагарина 17 марта 2020 года.

Прерванный полет

В планах Юрия Гагарина был и второй полет. Однако 27 марта 1968 года полковник Гагарин неожиданно и преждевременно погиб в авиакатастрофе во Владимирской области. Он разбился, когда вместе с инструктором Владимиром Серегиным осуществлял плановый полет на самолете МиГ-15УТИ. Обстоятельства катастрофы не выяснены до конца и по сей день. Просто с МиГом пропала связь, а затем его обломки нашли в нескольких десятках километров от аэродрома.

В связи со смертью Гагарина в Советском Союзе объявили траур.

СПРАВКА РАБАТа

Юрий Алексеевич Гагарин родился 9 марта 1934 года в городе Гжатске в семье рабочих (теперь этот город в Смоленской области называется Гагарин). В октябре 1955 года Гагарина призвали в вооруженные силы и направили в Чкалов (это одно из прежних названий города Оренбурга) в местное авиационное училище. Учился Гагарин у летчика Ядкара Акбулатова, лучшего специалиста в своей сфере.

Летное училище Гагарин окончил в октябре 1957 года. Два года служил в истребительном авиаполку под Мурманском. А в конце 1959 года его включили в список кандидатов в космонавты. К этому времени он имел звание старшего лейтенанта.

12 апреля 1961 года Юрий Гагарин совершил первый полет в космос. А 27 марта 1968 года он погиб.

Подготовила Фарида Шарафутдинова