В преддверии Дня космонавтики в сш.№34 имени Юрия Гагарина открылся шахматный уголок.

Возможность детям научиться интеллектуальному виду спорта — игре в шахматы — подарила выпускница данного учебного заведения, депутат Шымкентского городского маслихата Айжан Наимбекова.

Такого интереса школьников, к новому предмету учителя давно не замечали. Один раз в неделю ученики сражаются в интеллектуальных баталиях.

«Спасибо всем за прекрасный подарок. У нас есть свой шахматный кружок. Тренер будет с нами заниматься, и я постараюсь не подвести его, хочу стать чемпионкой», — мечтает ученица сш. №34 им. Ю.Гагарина Бибинур АМЗЕ.

Обучать игре в шахматы решили в 34-ой школе. Это не создаст дополнительной нагрузки. Предмет просто заменит один из уроков.

Шынгыс МУКАН, первый заместитель акима г. Шымкента:»В начальных классах Шымкента теперь есть урок — шахматы. Один из пяти уроков, раз в неделю, в расписании будет интеллектуальная игра. Это впервые в Казахстане. Министр, узнав о новшестве, решил, что эту идею хорошо было бы внедрить в республиканском масштабе. Конечно, результаты не буду сиюминутные, не раньше, чем через 5-10 лет. Но теперь у школьников улучшится успеваемость. Во время игры в шахматы вырабатывается выдержка, сила воли, усидчивость, внимательность и собранность. Ученик лучше запоминает пройденный материал, сможет предвидеть результат на несколько шагов вперед».

Поздравить учеников и преподавательский состав с двойным праздником — открытием шахматного клуба и 60-летием школы — в учебное заведение пришли депутаты городского маслихата: Айжан Наимбекова, Айгерим Джумакулова, председатель Союза ветеранов Афганистана и локальных войн Казахстана Шарипбай Утегенов. Главное, по их словам, выявить у ребенка интерес к игре. А станет ли он великим гроссмейстером, не так уж важно.

Роза НАРБАЕВА, ВРиО директора сш. №34 им. Ю.Гагарина:»Выпускница 34-ой школы, депутат городского маслихата, Айжан Избасхановна Наимбекова, все время помогает школе. В этот раз она помогла с ремонтом и оформлением фойе. В учебном заведении обновили двери, окна, появились уголки первого космонавта и символов Казахстана. На первом этаже при поддержке спонсоров, оборудован шахматный клуб. Раньше детям приходилось ездить в шахматную секцию в центр города, теперь в школе будут учиться этой игре».

Шахматы развивают аналитические способности, логическое мышление, память и скорость реакции. А еще учат умению концентрироваться и добиваться победы. Минус один — сидячая игра. Это в школе тоже предусмотрели и открыли спортивную секцию по рукопашному бою.

Посадить дерево может и легко, но дерево должно расти, зеленеть. Эти деревья точно приживутся, ведь они посажены с любовью в юбилейный год полета первого человека в космос. Фотография на память перед бюстом первого космонавта Юрия Гагарина, чьим именем названа 34-ая городская школа.