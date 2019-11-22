Появлению трех улиц с одинаковым названием Шымкент обязан присоединившимся к городу территориям.

В жилых массивах Игилик и Жулдыз есть улицы имени Гагарина. Но об этом стало известно лишь после того, как социальные сети буквально взорвались гневными комментариями по поводу предстоящего переименования.

Чиновники на слушаниях назвали причины ономастической акции. Первая — отсутствие названия, второе — дублирование названия, третье — моральное устаревание.

Ни одна из причин, по которой кто-то хочет переименовать улицу имени первого космонавта, не подходит.

В отношении улицы Гагарина готов составить обращение и собрать необходимое количество голосов против переименования. Хватит проводить втихую закулисные «публичные» слушания и продвигать решения, которые не соответствуют мнению большинства горожан, — написал в социальной сети возмущенный горожанин.

Еще одним человеком, вставшим на защиту улицы Гагарина, стал общественник Бахытжан Копбаев. Он в выражениях не стеснялся.

» Я уже говорил, что в Шымкенте переименовали улицу Гоголя в честь какого-то предпринимателя. А теперь вот хотят переименовать улицу Гагарина!

Нет, я не против переименований, если люди действительно достойны, чтобы их имена носили название улиц и тд., но ведь о многих народ даже не слышал! А Гагарин — это вообще величина Планетарного масштаба. зачем менять его улицу»?

После массы гневных комментариев в управлении культуры города сообщили, что переименование старейшей улицы Гагарина не коснется. А вот две другие получат новые имена. И объяснили… эту необходимость дублированием. Однако, журналисты до сих пор не могут получить ответ на запрос с просьбой предоставить полный список переименований и наименований улиц. Он не опубликован на официальном сайте акимата Шымкента.

Жители улицы Гагарина, что в жилом массиве Игилик, новости о переименовании не рады. Говорят, в городе немало других нерешенных проблем. Об этом говорили шымкентца и в многочисленных комментариях под постом. Это выплеснувшаяся на страницы соцсетей боль горожан за судьбу Шымкента. Им просто надоела череда переименований в честь кокешек и татешек.

Впервые, за многие годы, когда переименования улиц происходили без учета мнения жителей шымкентцев, что называется прорвало. Горожане озвучили свою гражданскую позицию и во весь голос заявили о своем праве — участвовать в жизни города.