Проповеди во время Рамадана продолжат проводить онлайн.

Представители духовенства рассказали, как будет проходить священный месяц в условиях пандемии. Читать Коран тоже будут дистанционно.

«Подготовлена онлайн-программа проведения проповедей, религиозных лекций, Ночи предопределения и в период великого праздника — Ораза айта. Получить ответ на вопрос через интернет, прослушать онлайн-проповедь и делать благие дела можно, не выходя из дома. Учитывая сложившуюся ситуацию, продолжим проект, который мы реализовали в прошлом году, по онлайн-подаче пожертвований пітір садака и зекет», — рассказал Наурызбай кажы Таганулы, председатель ДУМК.

Мусульманский пост начнется 13 апреля и завершится 12 мая. Размер садака в этом году — 420 тенге. Жители регионов в «зеленой» и «желтой» зонах, могут посещать мечети с заполняемостью не больше трети во время общей молитвы. В «красных» — разрешены только индивидуальные молитвы.

«Намаз «Тарауык» необходимо проводить с соблюдением санитарных норм. По возможности читать короткие суры во дворах мечетей, если погода благоприятная. Намаз в самих же мечетях должен осуществляться при соблюдении расстояния из расчета не менее 4 квадратных метров на человека и заполнении не более 30%», — говорит Наурызбай кажы Таганулы, председатель ДУМК.

Ответили в Управлении мусульман и на вопрос о том, нужно ли держать пост в случае заражения COVID-19.

«Если человек заболел коронавирусом и если он себя хорошо чувствует, врачи сказали, что пост ему держать можно и не вредно, он может поститься. В Суре Бакара 184 аяте сказано, что те, кто заболели или находится в пути, может совершить Оразу в другое время. Заболевшие должны следовать рекомендациям врача», — Ершат ОНГАРОВ, заместитель председателя ДУМК

Является ли российская вакцина халяльной? По словам духовенства, в составе «Спутника V» нет компонентов животного происхождения.

«Мы запросили информацию у духовного управления мусульман России. Они нам ответили, что в составе препарата нет компонентов животного происхождения. Поэтому нет подтверждения, что компоненты являются харамом (то, что запрещено в исламе — прим.ред.). Поэтому мы считаем, что «Спутник V» относится к халяльной вакцине», — Ершат ОНГАРОВ? заместитель председателя ДУМК.

О халяльности казахстанской вакцины информации пока нет. В управлении мусульман планируют запросить у Минздрава «КазВак» для тщательного анализа.