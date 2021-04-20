В Шымкенте началась посадка ярких, красочных цветов. Разноцветные цветы высажены на главных улицах Аль-Фарабийского района.

На сегодняшний день посажено 8 видов 18 тысяч цветов.

Работы по благоустройству и озеленению ведёт подрядная организация «Build Stroi».

Они высадили на главных улицах города такие виды цветов, как тагетис, шафран, петунья, катарантус, сальвия, целозия, цеценария и базилик.

Специалисты отмечают, что полив цветов и газона проводят 60 раз за лето. Но при необходимости поливают ещё больше.

Посев цветов продлится до конца мая.

В целом в соответствии с планом до конца года в данном районе планируется высадить 183 тысячи цветов.