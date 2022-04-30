Тля заела розы. Что делать?

Розы только набирают бутоны, а ненавистная тля уже оккупировала их, угрожая уничтожить. Борьба с тлей – задача нелегкая – может длиться все время цветения.
Поэтому обработку придется повторять периодически. Зато розы порадуют вас здоровыми цветами. Если вы обнаружили даже небольшую колонию тли на бутонах и листьях, тянуть с обработкой не стоит. Проблема сама собой не рассосется, и вы получите немало проблем: листья пожелтеют и скрутятся, бутоны деформируются и засохнут, а весь розовый куст заболеет.
Все средства от тли можно условно разделить на три группы.
Механическая обработка
Если вы вовремя заметили на своих розах тлю и ее еще немного, можно обойтись механическим удалением вредителей. Делают это двумя способами.
Первый: смыть тлю сильной струей воды из шланга. Смывать вредителей с кустов нужно несколько дней подряд, чтобы избавиться и от тех насекомых, которые только вылупились. Сама по себе тля, упавшая на землю, абсолютно беспомощна и быстро становится добычей божьих коровок, пауков, ос.
Второй способ – раздавить. Тля мелкая и мягкая, поэтому сделать это несложно. Наденьте резиновые перчатки и аккуратно давите колонии тли прямо на стеблях и листьях, а затем окатите куст водой.
Обработка народными средствами
Можно опрыскивать розы разнообразными настоями и отварами, которые обладают резким запахом или вкусом и превращают цветы в неаппетитное для тли блюдо. Для начала попробуйте мыльный раствор. Приготовить его просто. Натрите хозяйственное мыло на терке (вам понадобится 4-5 ст.л. стружки), растворите в литре воды, перелейте раствор в пульверизатор и обработайте растения. Повторяйте это каждые две недели или после сильного дождя. Ароматизированное туалетное мыло для обработки не подойдет, оно, наоборот, станет дополнительной приманкой для тли и других вредных насекомых.
Еще одно средство – настой луковой шелухи. Залейте 200 г луковой шелухи 10 л теплой воды и отправьте на пять суток в тепло. После этого процедите его и опрыскивайте раствором пораженные растения, а также те, что еще здоровы, – для профилактики.
Поможет и чеснок. Возьмите пару крупных головок чеснока, измельчите вместе с кожурой, залейте ведром воды и дайте настояться в течение 24 часов. Этим настоем опрыскивайте кусты не только от тли, но и от долгоносика и клеща.
Химическая атака
Профессиональные препараты из магазина отличаются эффективностью, скоростью действия и длительным эффектом. Их применяют, если поражены уже все растения, и колонии быстро распространяются по саду, ставя под угрозу не только цветы, но и урожай плодовых и ягодных культур. Это уже удар «тяжелой артиллерии».
Применяется такая химия строго по инструкции: некоторые достаточно использовать дважды за сезон, другие придется применять чаще. Важно, что, как и биопрепараты от тли, их необходимо использовать сразу, как только вы обнаружили первых вредителей, при этом строго соблюдая дозировку.
Препараты от тли на розах в большинстве своем ядовиты, поэтому осуществлять обработку нужно только с применением средств защиты (в закрытой одежде, головном уборе, респираторе, перчатках и очках). Помните: химикаты не должны попадать на растущие поблизости съедобные культуры, поскольку в этом случае придется отложить сбор урожая на 20-30 суток.
Как избавиться от мошек в цветочных горшках
Комнатные цветы, увы, нравятся не только людям, но и вредным насекомым. Некоторые из них селятся прямо в грунте и начинают активно размножаться, попутно поедая корневую систему растения. Как же избавиться от мелких пакостников?
Для начала унесите зараженное растение подальше от остальных. Аккуратно извлеките цветок из горшка, избавьтесь от старого грунта, затем промойте корни под холодной струей воды. Тщательно вымойте горшок с помощью чистящего средства, которое уничтожит плесень, образовавшуюся из-за избыточной влажности. Засыпьте новый грунт и посадите цветок.
Избавиться от «цветочных мошек» поможет и раствор марганцовки.
При приготовлении не переусердствуйте с количеством порошка. Вода должна быть лишь слегка розовой, а не пунцовой. Этим раствором полейте грунт. Спустя пару дней повторите обработку.
Не любят мошки и древесную золу – присыпьте ею землю у корня цветка. Раствор хозяйственного мыла также отпугнет насекомых. Кусочек граммов 20-30 натрите на терке, залейте литром воды, дайте раствориться. А затем с его помощью проведите обработку земли и листвы.
Переезд в палисадник
Многие комнатные растения не такие уж неженки, и для них пересадка в открытый грунт на лето бывает даже полезной. Высаживать в открытый грунт можно многие растения, среди них популярные у цветоводов пеларгония (герань), золотой ус, бальзамин, гибискус, толстянка, каланхоэ, драцена, хлорофитум, даже кактусы и алоэ.
Комнатные цветы лучше чувствуют себя в тенистых участках сада. Найдите такое место, где ваши растения утром освещало бы солнце, а в обед они стояли в тени. Хорошим соседом комнатным растениям может стать молодое деревце с неплотной листвой. Высаживайте их не вблизи ствола, а на расстоянии 1-1,5 метра от него (в зависимости от размеров кроны). Главное, чтобы ветки дерева создавали над цветами легкую тень.
Если посадить растение возле ствола, то цветку может не хватить света, и он начнет болеть. Хотя из этого правила есть исключения. Например, герань предпочитает расти на участке, хорошо освещаемом солнцем со всех сторон. Кактусы высаживайте только на солнечной стороне.
Перед пересадкой комнатных растений в уличный цветник слегка вскопайте землю и полейте ее, затем приготовьте лунки. Если земля после полива сразу превращается в твердый ком, добавьте песок и перегной.
Перед пересадкой обильно полейте растение, аккуратно вытяните его вместе с земляным комом и, не стряхивая землю, перевалите в заранее заготовленную лунку. Засыпьте землей и немного примните ее вокруг стебля. Все время, пока ваши комнатные любимцы будут находиться под открытым небом – а это месяцев пять, – необходимо рыхлить под ними почву, вносить удобрения и поливать по мере высыхания земли.
В знойную жару влага необходима не только корням, но и листьям со стеблями. Поэтому можно прикопать возле ваших растений емкости, наполненные водой, или регулярно устраивать душ ранним утром и вечером, но только не под прямыми лучами солнца. Комнатные растения могут находиться на летних каникулах до сентября, пока температура воздуха не начнет опускаться до +17 градусов тепла. После этого цветы нужно пересадить обратно в горшки. Вернув растение в горшок, подержите его дня три на веранде или балконе для адаптации, а уж потом переносите в дом.