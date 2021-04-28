Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что решил передать право возглавить Ассамблею народа Казахстана нынешнему главе государства Касым-Жомарту Токаеву.

«Мне пожизненно принадлежит право возглавлять АНК. При этом ряд полномочий закреплены за президентом страны. Все вопросы должны быть в одних руках. Я решил передать моё право передать возглавлять АНК президенту Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву», — сказал Назарбаев в ходе 29-й сессии ассамблеи.

Токаев в свою очередь предложил Назарбаеву стать почетным председателем АНК.

«Обращаюсь к вам, многоуважаемый Нурсултан Абишевич, с просьбой принять наше общее предложение стать почетным председателем ассамблеи. Этот статус по праву принадлежит вам в силу ваших исторических заслуг перед нашим народом и государством. Уверен, все члены ассамблеи поддержат данное предложение», — сказал Токаев.