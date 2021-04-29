В карантин Казахстан покинуло больше высококвалифицированных специалистов, чем годом ранее, уезжают из страны врачи, педагоги, технари.

«Если годом ранее доля высококвалифицированных специалистов в общей статистике эмигрантов составляла 50,6%, то в 2020 году, несмотря на пандемию и ограничения передвижения, этот показатель достиг 54,3%. При этом Казахстан покинуло втрое больше медиков, в четыре раза больше педагогов, в пять раз больше технических специалистов, чем в 2019 году», — говорит Александр МИЛЮТИН, депутат Мажилиса Парламента РК.

Отток молодежи из страны близок к критической отметке. В поиске лучшей жизни, страну покидают из-за отсутствия доступного образования, нехватки детских садов, программ поддержки семьи и главное — трудностей с покупкой собственного жилья.

Мажилисмен задал, пожалуй даже риторический вопрос. А что в правительстве делают, для того чтобы казахстанцам было комфортно жить в своей стране?