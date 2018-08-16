Самыми популярными среди казахстанских эмигрантов странами в 2018 году стали Россия, Германия и США, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Как ранее сообщили в Комитете по статистике Министерства национальной экономики, всего из Казахстана за полгода выбыло 17 171 человек. Первое место в списке стран, куда уезжали казахстанцы, заняла Россия с показателем 15 068 человек.

На втором месте — Германия. Количество переехавших сюда составило 1 097 человек.

Замыкают тройку лидеров США. За океан перебрались 158 казахстанцев.

Далее следуют: Беларусь — 116 человек, Кыргызстан — 74 человека, Канада — 66 человек, Узбекистан — 64 человека, Израиль — 50 человек, Китай — 48 человек, Украина — 46 человек.