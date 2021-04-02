Административные барьеры, связанные с утверждением градостроительных проектов, проектов детальной планировки и наложением «красных линий», стали темой для обсуждения в Палате предпринимателей г. Шымкент на очередном заседании Комитета строительства и ЖКХ.

В заседании приняли участие представители бизнеса в сфере строительства, заместитель акима г.Шымкент Маулен Айманбетов, руководители управлений строительства, архитектуры и земельных отношений, а также контроля качества городской среды.

Ойрат Мамиров, председатель Комитета строительства и ЖКХ Палаты предпринимателей г. Шымкент, директор ТОО «Эристайл Казахстан», поднял вопрос наложений «красных линий», под которые попали объекты вдоль центральных улиц города.

«Согласно Генплану города, центральные проспекты введены в категорию магистральных улиц общего значения, ширина которых определена в 60 метров. Согласно утвержденному ПДП, по проспекту Тауке хана предусмотрено размещение многоэтажных зданий и высотных акцентов. Следовательно, все коммерческие и некоммерческие объекты вдоль проспекта Тауке хана подпадают под «красную линию». Таким образом, при намерении изменить целевое назначение с ИЖС на коммерческое или расширении объекта предпринимательства (реконструкция, дополнительное строительство, возведение 2-го либо 3-го этажа и т.д.), орган архитектуры выдает заключение о несоответствии истребуемого назначения градостроительному регламенту в связи с нарушением «красной линии» и несоответствия ПДП», — отметил предприниматель.

По его словам, аналогичная ситуация и по другой центральной улице — Т.Рыскулова, где согласно ПДП предусмотрена многоэтажная застройка. Вдоль этих улиц, кроме жилых домов, функционируют крупные коммерческие объекты: мебельные торговые дома, объекты общепита (тойхана, кафе), рынок, автовокзал и др. То есть при намерении изменить целевое назначение из ИЖС в коммерческое предпринимателю также откажут в виду несоответствия утвержденному ПДП. В результате предприниматель, приобретая земельный участок под ИЖС, теряет возможность расширить свой бизнес-объект путем изменения целевого назначения.

Заместитель акима отметил, что в курсе этой проблемы.

«Согласен, что при разработке, пересмотре и утверждении Генплана необходимо учитывать существующие застройки. Все будет обязательно пересмотрено. Я уже поручил управлению архитектуры обеспечить утверждение новых проектов детальных планировок с учетом сложившейся застройки территории. В целом при разработке градостроительной документации и ПДП города Шымкента, считаю, необходимо мнение бизнеса. Впредь считаю целесообразным проводить общественные слушания на площадке Палаты предпринимателей», — отметил Маулен Айманбетов.