Замакима Шымкента покинул свой пост

Замакима Шымкента Маулен Айманбетов покинул свой пост. О своем внезапном уходе экс-заместитель объявил в социальных сетях.

В своем посте Айманбетов написал: «В связи с переходом на другую работу я больше не являюсь заместителем акима города Шымкента. Мне приятно было работать здесь с настоящими профессионалами, с очень неравнодушными горожанами.»

Свою новую должность бывший замакима решил сохранить в секрете. В комментариях пользователи социальных сетей поблагодарили Маулена Зарлыковича за проделанную работу и пожелали ему успехов на новой должности.

Напомним, Маулен Айманбетов проработал заместителем акима южного мегаполиса с 9 сентября 2020 года. В начале года бывший замакима публично извинился перед жителями микрорайонов Туран и Шым- Сити за отсутствие тепла в зимнее время.