Телеканал «Отырар» запустил проект «История семьи». В каждом выпуске мы рассказываем истории жизни одного из этносов, проживающего в Шымкенте.

Съемочная группа побывала в гостях у представителей уйгурского этноса.

История семьи Искандировых удивительная. Их предки жили в Китае. А как только советская власть дала разрешение на въезд, Искандировы не теряя времени, вернулись в Казахстан. Казахстан встретил тепло, им дали бесплатное жилье и работу, остальное — вопрос времени.

«Казахстан нас встретил тепло, в то время было очень сложно, нам дали бесплатное жилье, дали работу. Этого никогда не забудем. Теперь мы живем в достатке, а все благодаря единству всех народов и гостеприимству казахского народа», — говорит Абузар Айсаев.

Впервые уйгуры начали заселять Казахстан в 1880 году после подавления национального восстания в Китае. Сегодня они входят в пятёрку самых распространённых национальностей страны, населяя в основном Алматинскую область. В Шымкенте уйгуров больше сотни семей. Все они живут в мире и согласии.

Что касается культуры, здесь у уйгуров отдельная музыкальная история. Нам рассказали и показали столько музыкальных инструментов, а что касается национальной кухни, тут советуем просто каждому наведаться в гости к уйгурам. Поверьте, вы не пожалеете! Примечание: приходить в гости нужно на голодный желудок.

Пельмени с клевером, соленный чай, хворост и салат из крахмала, все эти блюда можно встретить в каждой уйгурской семье. В семье Искандировых есть особенная традиция — стол должен быть готов к приходу гостей всегда. Уйгурский народ хотели истребить и стереть с лица земли – об этом хорошо помнят потомки — тысячи уйгуров, которые сейчас живут в безопасности, в мире и согласии в третьем мегаполисе страны.

Шуддин Саидов