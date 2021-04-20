Северная половина РК будет находиться под влиянием антициклона, с чем ожидается погода без осадков.

Остальная территория республики будет под влиянием поля пониженного давления, ожидается неустойчивый характер погоды, местами пройдут осадки (дождь, снег), на юге и юго-востоке – сильные осадки. Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра, шквал, гололед, на востоке – низовая метель, на западе и юге – гроза, на юге возможен град.

В Туркестанской, Жамбылской областях местами ожидаются туман, шквал, град, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с. В Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с, в Восточно-Казахстанской области местами – низовая метель. В Северо-Казахстанской, Павлодарской, Костанайской областях ожидается туман, в Костанайской области местами – усиление ветра 15-20 м/с. В Кызылординской области ожидается усиление ветра ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20, порывы 23 м/с. В Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Алматинской, Акмолинской областях ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается +15..+23 °C, ливневый дождь, слабый ветер. Завтра: +11..+15 °C, преимущественно без осадков, туман, слабый ветер.