На большей части РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды.

Местами по республике ожидаются осадки (дождь, снег), лишь на юге, юго-западе и в центре республики сохраняется погода без осадков. Местами ожидаются туман, усиление ветра, на севере – гололед.

В Северо-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед, днем местами усиление ветра 15-20 м/с. В Акмолинской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской, Карагандинской, ночью и утром Актюбинской областях местами ожидается туман, в Западно-Казахстанской, Костанайской, днем Жамбылской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается +12..+22 °C, без осадков, легкий ветер. Завтра: +10..+24 °C, без осадков, легкий ветер.