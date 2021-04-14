На борьбу с разносчиками крымской геморрагической лихорадки выделены денежные средства.

Об этом заявил на брифинге руководитель управления сельского хозяйства и ветеринарии г. Шымкента Аскар Каныбеков. Домашний скот шымкентцев обработают специальным препаратом. Его надежность и эффективность проверена. Дезинфекторы каждый квадратный метр обрабатывают 4 граммами специального средства. Они заявляют, что препарат будет действовать три месяца и в обработанных местах клещей не будет. По словам ветеринаров, обработка данным препаратом безопасна для коров, дающих молоко, и для людей.

Аскар КАНЫБЕКОВ, руководитель управления сельского хозяйства и ветеринарии г. Шымкента:»Конкурс прошел. Дезинфекционная работа с разносчиками крымской геморрагической лихорадки начнется в мае. На эти цели выделено 130 млн тенге».

Шынар Оразова