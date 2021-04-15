Переход в «красную» зону сопровождается ужесточением карантинных мер.

-Новое постановление может появиться, но не раньше, чем через шесть дней, таково требования МВК, сообщил главный санитарный врач Шымкента Абдиманап Тулебаев.

Матрицу оценки эпидситуации в регионах опубликовал официальный сайт Наццентра общественного здравоохранения Минздрава.

Кроме мегаполисов в «красной» зоне остаются шесть областей — Атырауская, Актюбинская, Акмолинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская области.

В «желтой» зоне находятся шесть регионов — Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Павлодарская, Северо-Казахстанская и Мангистауская области.

В «зеленой» зоне остаются лишь две области — Костанайская и Туркестанская.

Напомним, что за прошедшие сутки в городе Шымкент зарегистрировано 111 случая заражения КВИ (симптомные — 73, бессимптомные — 38). 39 человек госпитализированы в инфекционный стационар, 72 человека находятся на домашнем карантине. Исследование ПЦР получено у 3265 человек.

В настоящее время в специализированных инфекционных стационарах всего 1010 мест (городской инфекционный центр – 490, клиника «Атамекен» – 450, ОЦГО Орынбаева — 70 мест), наполняемость коек составляет 34%, свободны 657 коек. В инфекционном стационаре на лечении находятся 353 пациента (КВИ — 210, пневмония — 131, ОРВИ — 12), в реанимации — 19 (7 ИВЛ, 12 — НИВЛ).