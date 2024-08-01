У льготника должна быть карточка «Толем»

Напомним, что с 1 мая этого года шымкентские школьники, пенсионеры и еще 12 категорий лиц могут ездить на автобусах по городу совершенно бесплатно. В акимате Шымкента было принято решение о бесплатном проезде на общественном транспорте для 14 категорий лиц.

Все они должны оформить транспортные карты «Толем». Об этом сообщили шымкентские транспортники и предупредили, что с 1 августа «льготники» без именной транспортной карты будут обязаны оплачивать проезд на общих правах.

Почему появилось такое требование, ТК OTYRAR и РАБАТ постарались выяснить.

«Транспортные карты «Толем» необходимы для учета пассажиропотока. Вы же понимаете, что в нашей современной жизни нет ничего бесплатного. На проезд пассажира на автобусе, в том числе льготника, расходуются бензин, нужны техника, техобслуживание, диспетчерское сопровождение и так далее. Все это требует элементарного учета. Льготный проезд покрывается средствами из бюджета города. Вот для чего это нужно. Государство гарантирует бесплатный проезд льготнику, а от него требуется только одно – оформить проездную карту «Толем».

Если льготник откажется от оформления карточки «Толем», то водители будут вынуждены брать с пассажиров льготной категории деньги за проезд в полном объеме – 100 тенге, как и с других, обычных пассажиров без карточек, – сказал председатель ассоциации «ЮжАвтоТранс» Дархан Каюпов. – Как только в Шымкенте ввели льготный проезд, у нас с 1 мая по сегодняшний день упала транзакция где-то на 100 миллионов тенге в месяц. Три месяца мы говорим о приобретении карточек, но наш народ медленно раскачивается, а завтра уже начнется ажиотаж. Поэтому льготникам надо оперативно сдать в пункт «Толем» копию удостоверения личности и фотографии 3х4 см, тогда на каждого будет оформлена карточка «Толем».

К льготникам на проезд в общественном транспорте в Шымкенте относятся 14 категорий:

1. Ветераны Великой Отечественной войны;

2. Ветераны, приравненные по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны;

3. Ветераны боевых действий на территории других государств;

4. Лица, удостоенные звания «Қазақстанның Еңбек Ері»;

5. Лица, награжденные орденами и медалями бывшего СССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны;

6. Лица, проработавшие (прослужившие) не менее шести месяцев с 22 июня 1941 года до 9 мая 1945 года и не награжденные орденами и медалями бывшего СССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны;

7. Лица, приравненные к жертвам политических репрессий;

8. Лица с инвалидностью второй группы;

9. Дети с инвалидностью;

10. Пенсионеры старше 70 лет;

11. Школьники;

12. Жертвы политических репрессий;

13. Лица, сопровождающие детей с инвалидностью первой группы и лица с инвалидностью первой группы с нарушением зрения;

14. Лица, имеющие звание «Почетный гражданин города Шымкента».

Всего в нашем мегаполисе проживают 96 860 человек, относящихся к 14 категориям лиц, которым предоставляется льготный проезд на автобусах. Приобрести карточки можно во фронт-офисе «Толем». При этом студенты, которые обучаются в шымкентских организациях технического, профессионального, послесреднего и высшего образования, смогут ездить в автобусах, оплачивая 50 тенге.

После выхода сюжета про карточки на проезд по телеканалу OTYRAR стало понятно, что нужна дополнительная подробная информация о том, где можно оформить карточку «Толем» и что для этого требуется.

«Чтобы оформить карточки «Толем», надо прийти в наш офис по адресу: Шымкент, улица Жангельдина, 1, – пояснил исполнительный директор компании «Толем» Сейдулла Кенесбай. – Наш офис расположен на первом этаже многоэтажного жилого дома. При себе надо иметь следующие документы: справку с места жительства (эта справка есть на egov); копию удостоверения личности; пенсионное удостоверение; фото 3х4 см; а также 500 тенге – это минимальный платеж за изготовление карточки. Ею человек может пользоваться очень долгое время.

И еще, очень важное пояснение! Льготнику-пассажиру (это и школьники, и люди старше 70 лет, и все другие категории, кому предоставлен бесплатный проезд) при поездке в общественном транспорте, должен провести валидацию, то есть профиксировать сам факт поездки. Иными словами, он, льготник, должен обязательно приложить карточку «Толем» к валидатору. Сама фиксация нужна для понимания, сколько детей, стариков и других граждан пользуются общественным транспортом».

Как быстро готовится карта «Толем»? В компании пояснили, что карта изготавливается в течение двух недель. Есть и моментальный выпуск карты, но это будет стоить вдвое дороже – 1000 тенге, поскольку дорог и сам принтер, и расходные материалы для изготовления карты. А в целом моментальный выпуск карты стоит 1500 тенге, остальные расходы компания берет на себя.

Как объяснили в компании «Толем», сейчас ее руководство ведет переговоры с районными акиматами, чтобы в каждом из райакиматов посадить по сотруднику компании для оформления заказов на карточки «Толем». Это было бы очень удобно для жителей. Как только компания получит разрешение на это, мы сразу же сообщим об этом нашим читателям.

Офис «Толем» не работает в выходные. Но, возможно, в связи с предсказуемым ажиотажем заявок на изготовление карточек, примут решение о работе и в выходные дни.