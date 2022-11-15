«Позолотить ручку» просят шымкентские кондукторы. Пассажиры общественного транспорта возмущаются, что при наличии электронной проездной карты Толем, контролеры настаивают на оплате наличными, сообщает корреспондент OTYRAR.

«Они просто спрашивают наличный расчет, они не против оплаты картой, но при этом предпочтительнее у них будет картой или каспи перевод на номер, который они говорят. Иногда просто 100 забирают и на этом все», — говорит житель Шымкента.

«Кондукторы часто просят оплатить наличными. Говорят что терминал не работает или просто что им нужны монеты. Чаще всего так вечером делают, после 7 часов вечера», — говорит жительница города.

Просят ли кондукторы «наличку» вместо оплаты картой, мы решили проверить сами.

В первом же автобусе кондуктор самостоятельно приложил карту к своему переносному валидатору. И у меня успешно списались 70 тенге. В следующем также сотрудник оказался законопослушным. Но уже в третьем, приложив мою карту к валидатору, кондуктор попросил других пассажиров оплатить проезд переводом на его личный номер.

По словам пассажиров, чаще всего «втемную» кондукторы работают вечером, когда проверяющих нет. По словам руководителя отдела пассажирского транспорта, платить в автобусах можно несколькими способами, при помощи карты Толем, QR, который нужно считать с валидатора, смс сообщением на короткий номер. Наличными придется платить не 70, а уже 100 тенге, а кондуктор обязан выдать чек.

«Есть факты когда за необилечивание накладывали штрафы со стороны транспортной инспекции на водителя. В этом году около 1200 штрафов наложено за необилечивание», — говорит Наурыз Сугуралиев, руководитель отдела управления пассажирского транспорта и автодорог Шымкента.

Если валидатор или QR не работают, пассажир имеет право и вовсе не платить за проезд, говорят в управлении. Топливо для автобусов предоставляется транспортной компанией, а кондукторы получают свои зарплаты вовремя, добавляют специалисты. Если в общественном транспорте вас просят расплатиться наличкой или переводом денег на личный номер телефона , вы можете позвонить по номеру 109 и оставить жалобу. В следующем году кондукторов в Шымкенте планируют убрать. А тех кто захочет проехать «зайцем» будут штрафовать контроллеры.