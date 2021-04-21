Труп женщины нашли в микрорайоне Асар недалеко от дома под номером 25.

Тело, по всей видимости обнаружили прохожие, которые и вызвали сотрудников полиции. Тело женщины, лежало в арыке в неестественной позе. На месте происшествия работали криминалисты.

На бездомную умершая женщина не похожа, погибшая была одета в футболку и штаны, похожие на пижаму. Следов крови рядом с телом не было, как и видимых признаков насилия. Сотрудники полиции с раннего утра проводят обход ближайших домов, расспрашивают местных жителей. Им предстоит выяснить личность погибшей. Причину смерти установят судмедэксперты. Мы направили запрос в департамент полиции, о дополнительной информации.

«21 апреля 2021 года в Каратауском районе города Шымкент на обочине дороги был обнаружен труп 39-летней женщины. В ходе проверки установлено, что гражданка является жительницей города Нур-Султан. По данному факту начато досудебное расследование. С целью установления причины смерти проводится судебно-медицинская экспертиза. По итогам экспертиз будет вынесено процессуальное решение», — пресс-служба ДП г.Шымкент