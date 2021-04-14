Данный проект реализуется за счет частных инвесторов.

По словам руководителя городского управления цифровизации А.Абдраханова в пилотном режиме совместно с компанией IDC на одной из центральных улиц будет установлена «умная остановка».

Снаружи остановки будет установлен LED экран, где можно будет транслировать любую рекламу или график движения общественного транспорта. Помимо этого, в зимний период температура воздуха внутри остановки будет свыше 20 градусов, тогда как в летний период есть возможность организовать прохладный воздух.