В Шымкенте по проекту «Умный город» на остановке «Север» была установлена необычная современная остановка.

Проект «Умная остановка», реализуемый в пилотном режиме, происходит за счет средств частного инвестора.

«Умная остановка» закрытого типа, в том числе в нем имеется интернет, кондиционер, видеокамера, 2 LED-экрана, wi-fi и панель управления. А снаружи установлен антивандальный экран для рекламы.

В настоящее время ведется работа по установке LED-экрана, отображающего маршрут общественного транспорта. После полной установки необходимого оборудования остановка будет сдана в экспуатацию.

В дальнейшем, в случае положительного результата проекта, планируется увеличить количество умных остановок.

Остановки имеют много особенностей. Например, при температуре воздуха снаружи -10 градусов сразу же включается система отопления. А в случае понижения температуры ниже -20 работают дополнительные вентиляторы. Все подключено к системе «Умный город».