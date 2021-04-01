Аграрии Туркестанской области готовятся к сбору первого урожая.

Работники крестьянского хозяйства «Кенжебай ата» в Кошкаратинском сельском округе Келесского района засеяли на одном гектаре помидоры.

Всего на посевных площадях растут 25 тысяч кустов томатов, за которыми ухаживают более 10 человек. По словам работников хозяйства, время полного созревания помидоров приходится на середину апреля.

Спелые томаты отправят на районные рынки и в другие города страны.

Крестьяне планирует собрать до 10 кг томатов с одного куста. Плоды высшего сорта дают большой урожай. Аграрии намерены собрать не менее 60 тонн продукции с каждого гектара.

Кроме того, в составе крестьянского хозяйства работает откормочная площадка. Здесь разводят около 100 пород скота породы «Ангус», «Акбас».

В прошлом году, начав скотоводство, с севера вывезли первую партию в количестве 54 племенных животных. За ними ухаживали, откармливали, а затем отправляли на внутренний рынок в виде мясной продукции. Это принесло фермерам огромную прибыль.

В этом году аграрии намерены увеличить поголовье скота, а мясное направление планируют вывести на рынки нашей страны.