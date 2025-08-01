Современную теплицу мощностью 36 тыс. тонн томатов в год построят в Шымкенте

Министр сельского хозяйства Республики Казахстан Айдарбек Сапаров провел переговоры с председателем правления турецкой компании Sine Midas Stroy Ахметом Буданом, передаёт EastFruit.

Стороны обсудили перспективы реализации инвестиционного проекта по строительству современной промышленной теплицы в городе Шымкент.

Ахмет Будан сообщил, что компания Sine Midas Stroy совместно с польской Fabe Agro прорабатывает возможность запуска агропромышленного проекта общей стоимостью $120 млн. Планируемая производственная мощность тепличного комплекса составит 36 тыс. тонн томатов в год.

«Казахстан заинтересован в привлечении высокотехнологичных инвестиций в аграрный сектор. Со своей стороны мы готовы оказывать всестороннюю поддержку в реализации проекта, ориентированного на формирование экспортно-ориентированной тепличной отрасли в Казахстане», — подчеркнул Айдарбек Сапаров.

Как сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, в настоящее время ведется работа по заключению Соглашения об инвестициях, которое определит условия реализации проекта, объемы инвестиций и обязательства сторон.

По итогам переговоров стороны подтвердили готовность ускорить подписание соглашения и приступить к практической реализации проекта в ближайшее время.