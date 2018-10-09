В Туркестанской области идет сбор урожая самого востребованного за границей продукта, сообщает корреспондент «Хабар 24».

Овощеводы Арысского района планируют собрать более 17 тысяч тонн помидоров. С каждого гектара крестьяне собирают по 60 тонн продукции. Вырастили фермеры и богатый урожай лука. В этом году этой сельхозкультурой было засеяно 95 гектаров.

Под томаты в этом году в селе Акдала отведено около 300 гектаров. Сейчас на полях началась самая жаркая пора. Сбор овощей ведется вручную. В уборочной кампании задействованы в основном местные жители. Сезонная работа оплачивается, в день — до 3 тысяч тенге. Ставку крестьяне делают на импортный голландский сорт. С одного куста собирают до десяти килограммов.

Куанышбай Омар, заместитель директора агрофирмы: «Первую партию помидоров реализуем местным жителям. Экологически чистый продукт. Качество очень высокое, да и по цене доступные томаты. За килограмм — 50 тенге. Также поставляем на прилавки центральных рынков близлежащих населенных пунктов и областного центра». Часть свежего урожая овощеводы отправляют на переработку. На местном заводе ежегодно производят выше двух тысяч тонн томатной пасты. Всего в этом году крестьяне планируют собрать более 17 тысяч тонн томатов.

Сапарбай Дарибайулы, заместитель акима г. Арысь: «Большую часть урожая, а это 60%, мы уже собрали. Наша продукция пользуется хорошим спросом. Приезжают из России. Также экспортируем овощи и в страны дальнего зарубежья. Всего в районе овощи выращивают на более 500 гектарах. Около 100 из них отведены под лук».

Урожай в этом году уродился на славу. С каждого гектара крестьяне собирают по 100 тонн лука.