Для обеспечения животноводства кормами утвержден план мероприятий по заготовке кормов по городу Шымкенту на 2021-2022 годы.

По программе «Субсидирование развития племенного животноводства, повышения продуктивности и качества продукции животноводства» на 2021 год определены необходимые финансовые объемы по удешевлению затрат сельхозтоваропроизводителям на приобретение кормов для маточного поголовья крупного рогатого скота, овец, лошадей. За счет средств местного бюджета предусмотрено 248,0 млн тенге, готовится проект постановления акимата города.

На территории города проводится совместная работа с хозяйствами по совершенствованию защиты от засухи.

В крестьянском хозяйстве» Каскасу-С » планируется получение урожая 4 раза в год методом капельного орошения при посеве кормовых культур. С использованием зарубежного опыта проводятся предварительные исследования состава почвы для их посева.

Кроме того, на базе данного хозяйства планируется заготовка сочных кормов с применением гидропонного метода.