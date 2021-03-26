С начала года территориальными инспекциями Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе задержаны порядка 50 партии томатов весом свыше 700 тонн из Азербайджана, Туркменистана, Узбекистана и Турции.

Овощи были запрещены к ввозу на территорию Казахстана из-за обнаружения в них вируса коричневой морщинистости плодов томата (ToBRFV).

К слову, за отчётный период в страны экспортёров Комитетом государственной инспекции в АПК направлено 297 нотификации о несоответствии, из них 86 нотификации с выявлением карантинных объектов в котором обнаружено 53 вируса коричневой морщинистости плодов томата.