В декабре 2020 года федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) направила в Казахстан уведомление об обнаружении вируса коричневой морщинистости плодов томата (Tomato brown rugose fruit virus, или ToBRFV) в продукции ТОО «Green Capital Kazakhstan», «Green Land Alatau», а также о введении ограничения на ввоз томатов ТОО «Greenhouse-Qaztomat».

В этой связи Комитет госинспекции в АПК МСХ РК экстренно организовал официальное расследование.

Госинспекторами по карантину растений, а также специалистами РГП «Фитосанитария», РГУ «Методический центр фитосанитарной диагностики и прогнозов» и ГУ «Республиканский центр карантина растений» проведено комиссионное обследование ТОО «Greenhouse-Qaztomat» с отбором образцов для проведения ПЦР-анализа

Для проведения анализа были использованы экспресс-тесты ВНИИКР РФ. Для исключения возможных ошибок и разногласий методы и методики также были сверены со специалистами российской организации. По итогам экспертизы вирусы ToBRFV в продукции ТОО «Greenhouse-Qaztomat» не выявлены.

Более того, для полноты объективности компания по собственной инициативе направила отобранные образцы в независимую лабораторию «Groen Agro Control» (Нидерланды). По результатам дополнительного исследования вирус в тепличном хозяйстве не выявлен.

Аналогичные комиссионные обследования были проведены в тепличных хозяйствах «Green Capital Kazakhstan» и «Green Land Alatau». Наличие вируса также не установлено.

Результаты официального расследования были доведены до сведения федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

КГИ в АПК МСХ РК считает, что действия Россельхознадзора нарушают требования Договора о ЕАЭС и являются искусственным барьером. В этой связи министерство намерено обратиться в Евразийскую экономическую комиссию.

Кроме того, вызывает сомнение обоснованность и достоверность фактов выявления вирусов, поскольку имеется прецедент, когда Свердловский референтный центр Россельхознадзора 11 декабря 2020 года выдал заключение о зараженности продукции ТОО «Greenhouse Kazakhstan», а 24 декабря, после того как компания настояла на повторном исследовании проб из той же партии в центральной лаборатории ФГБУ «ВНИИКР», получено отрицательное заключение, подтверждающее факт чистоты экспортируемой подкарантинной продукции.

Стоит также добавить, что из-за информации о якобы зараженных казахстанских томатах и перце КГИ в АПК МСХ РК организовал комплексные проверки всех тепличных хозяйств Казахстана и ввозимых на территорию республики томатов.

По итогам лабораторных тестов вирус в тепличных хозяйствах не выявлен.

При этом в 16 случаях был обнаружен вирус в томатах, ввозимых из Азербайджана. Все автомашины с зараженными томатами были задержаны на границе. Впоследствии груз возвращен в страну-экспортер.