Санитарно-эпидемиологическая ситуация на территории города Шымкент остается сложной.

За прошедшие сутки, то есть 7 апреля, зарегистрирован 81 случай заражения коронавирусной инфекции. Из них 51 симптомные, 30 бессимптомные. 24 инфицированных человека госпитализированы в инфекционный стационар, 57 человек взяты на домашний карантин.

Всего в настоящее время в специализированных инфекционных стационарах имеется 1380 мест. Наполняемость коек составляет 28 процентов, свободны 992 койки.

На сегодняшний день в инфекционном стационаре лечатся 388 больных. Проведенные лабораторные исследования (ПЦР) – 324 871, 2595 — за сутки.

За прошедшие сутки 22 мобильные группы по мониторингу соблюдения санитарно-эпидемиологических требований на территории города провели проверку 414 объектов. Из них на 16 объектах выявлены нарушения требований карантинного режима, составлены административные протоколы.

Соблюдая элементарные карантинные требования, можно сохранить свою жизнь и жизнь близкого человека.